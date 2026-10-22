Huti ogłosili, że przeprowadzili atak na Ministerstwo Obrony Arabii Saudyjskiej w Rijadzie

Wspierana przez Iran jemeńska grupa Huti ogłosiła, że przeprowadziła atak na budynek Ministerstwa Obrony Arabii Saudyjskiej w Rijadzie. Grupa poinformowała również o atakach na obiekty koncernu naftowego Aramco oraz międzynarodowe lotniska w tym kraju.

„W trakcie dzisiejszych operacji przeprowadzono precyzyjny atak na budynek Ministerstwa Obrony Arabii Saudyjskiej w Rijadzie” – oświadczył Jahja Saria.

Według przedstawiciela Huti, ugrupowanie zaatakowało również obiekty koncernu naftowo-gazowego Aramco w Janbu, a także międzynarodowe lotniska w Dammamie i Abhi.

Według agencji Reuters w wyniku ataku na międzynarodowe lotnisko im. króla Fahda w Dammamie, położonym we wschodnim regionie naftowym Arabii Saudyjskiej, w środę wieczorem zginęły dwie osoby, a osiem zostało rannych.

Osobno tego samego dnia dwie osoby zginęły po tym, jak saudyjska obrona przeciwlotnicza przechwyciła drona, który próbował zaatakować pole naftowe „Shaybah” należące do firmy Aramco. Znajduje się ono setki kilometrów na południowy wschód.

Wcześniej wspierana przez Iran jemeńska grupa Huti przeprowadziła atak na międzynarodowe lotnisko im. króla Khalida w Rijadzie.

W ten sposób informacja o uderzeniu w budynek Ministerstwa Obrony Arabii Saudyjskiej pojawiła się na tle serii ataków na obiekty infrastruktury transportowej i naftowej tego kraju.

Jednocześnie oświadczenia Huti dotyczące zniszczenia konkretnych obiektów nie stanowią niezależnego potwierdzenia wszystkich deklarowanych wyników ataków.

Poinformował o tym oficjalny rzecznik sił zbrojnych ruchu, Jahja Saria, jak podaje serwis iribnews.

Przypomnijmy, że 22 października ceny ropy wzrosły po nowych atakach jemeńskich Huti w Arabii Saudyjskiej. W związku z zaostrzeniem sytuacji Stany Zjednoczone nakazały części dyplomatów i członków ich rodzin opuszczenie amerykańskich placówek dyplomatycznych w królestwie.

W środę w mieście Aden na południu Jemenu doszło do potężnego wybuchu.

Czytaj nas na