Хуситы заявили о нанесении удара по Министерству обороны Саудовской Аравии в Эр-Рияде

Поддерживаемая Ираном йеменская группировка хуситов заявила о нанесении удара по зданию Министерства обороны Саудовской Аравии в Эр-Рияде. Также группировка сообщила об атаках на объекты нефтяной компании Aramco и международные аэропорты страны.

«В ходе сегодняшних операций был нанесен точный удар по зданию Минобороны Саудовской Аравии в Эр-Рияде», — заявил Яхья Сария.

По словам представителя хуситов, группировка также атаковала объекты нефтегазовой компании Aramco в Янбу, а также международные аэропорты в Даммаме и Абхе.

По данным Reuters, в результате нападения на международный аэропорт имени короля Фахда в городе Даммам, расположенном в восточном нефтяном регионе Саудовской Аравии, в среду вечером погибли два человека, ещё восемь получили ранения.

Кроме того, в тот же день двое человек погибли после того, как саудовская противовоздушная оборона перехватила беспилотник, который пытался атаковать нефтяное месторождение «Шайба» компании Aramco. Оно расположено в сотнях километров к юго-востоку.

Ранее поддерживаемая Ираном йеменская группировка хуситов совершила атаку на международный аэропорт имени короля Халида в Эр-Рияде.

Таким образом, сообщение об ударе по зданию Министерства обороны Саудовской Аравии прозвучало на фоне серии атак на объекты транспортной и нефтяной инфраструктуры страны.

В то же время заявления хуситов о поражении конкретных объектов не являются независимым подтверждением всех заявленных результатов атак.

Об этом сообщил официальный представитель вооруженных сил движения Яхья Сария, пишет iribnews.

Напомним, цены на нефть выросли 22 октября после новых атак йеменских хуситов в Саудовской Аравии. На фоне обострения ситуации США приказали части дипломатов и членов их семей покинуть американские миссии в королевстве.

В городе Аден на юге Йемена в среду прогремел мощный взрыв.

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