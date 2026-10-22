Во Франции объявили оранжевый уровень погодной опасности в 15 департаментах западной и северной частей страны в преддверии шторма Остин. Согласно прогнозу, порывы ветра могут достигать 140 километров в час.

Предупреждение для Атлантического побережья

Французская метеорологическая служба Météo-France предупредила, что мощный шторм прежде всего затронет Атлантическое побережье. Об объявлении предупреждения сообщает Anadolu Agency.

Среди департаментов, для которых действует оранжевый уровень опасности, названы Атлантическая Луара, Нор, Па-де-Кале, Сомма, Ивелин, Финистер и Валь-д’Уаз. Источник не приводит полного списка всех 15 департаментов.

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Ветер распространится вглубь страны

В течение выходных сильный ветер, как ожидается, распространится на внутренние районы Франции. Он также может затронуть регион Иль-де-Франс, в который входит Париж.

По прогнозу, шторм Остин принесет сильные осадки, прежде всего в Бретань и Нормандию.

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