Франция объявила оранжевый уровень опасности в 15 департаментах — Anadolu Agency
Во Франции объявили оранжевый уровень погодной опасности в 15 департаментах западной и северной частей страны в преддверии шторма Остин. Согласно прогнозу, порывы ветра могут достигать 140 километров в час.
Предупреждение для Атлантического побережья
Французская метеорологическая служба Météo-France предупредила, что мощный шторм прежде всего затронет Атлантическое побережье. Об объявлении предупреждения сообщает Anadolu Agency.
Среди департаментов, для которых действует оранжевый уровень опасности, названы Атлантическая Луара, Нор, Па-де-Кале, Сомма, Ивелин, Финистер и Валь-д’Уаз. Источник не приводит полного списка всех 15 департаментов.
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Ветер распространится вглубь страны
В течение выходных сильный ветер, как ожидается, распространится на внутренние районы Франции. Он также может затронуть регион Иль-де-Франс, в который входит Париж.
По прогнозу, шторм Остин принесет сильные осадки, прежде всего в Бретань и Нормандию.