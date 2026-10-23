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Глава Евросовета допускает возобновление неофициальных контактов с Кремлем

UA NEWS 23 Октября 2026 10:41
Глава Евросовета допускает возобновление неофициальных контактов с Кремлем

Неофициальный канал связи между Европейским советом и Кремлем остается открытым для обсуждения возможного прекращения огня в Украине. Глава Евросовета не исключает возобновления диалога с российской стороной.

«Канал открыт, и Россия знает: если и когда она действительно захочет поговорить о том, как добиться прекращения огня, как защитить энергетические объекты, она может обратиться», — сказал Кошта.

При этом он выразил сомнения относительно готовности Москвы к диалогу.

«Вы видели какие-то признаки того, что Россия хочет серьезно этим заниматься?», — спросил журналиста глава Евросовета.

Говоря о возможном назначении европейского представителя для участия в мирных переговорах, Кошта отметил, что формат зависит от характера обсуждений.

Контакты Кошты с Кремлем

Напомним, в июне главный советник президента Евросовета Антониу Кошта провел два телефонных разговора с высокопоставленным российским чиновником, входящим в ближайшее окружение российского диктатора Владимира Путина.

Таким образом Кошта пытался привлечь главу Кремля к переговорам о прекращении войны России против Украины.

Об этом президент Европейского совета Антониу Кошта заявил в интервью Rapporteur.

Украина может получить 17 млрд евро от ЕС до конца года при условии проведения реформ.

Науседа предостерег от переговоров об Украине без участия Киева — LRT.

Добавим, что администрация Трампа планирует изменить формат переговоров по Украине.

Ранее Кушнер заявил об обнадеживающем прогрессе в переговорах о мире в Украине.

До этого президент Украины Владимир Зеленский и специальный представитель президента США Стив Виткофф начали переговоры в Осло, столице Норвегии.

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