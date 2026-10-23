欧洲理事会与克里姆林宫之间的非正式沟通渠道仍保持畅通，以便就乌克兰可能实现停火一事进行讨论。欧洲理事会主席并未排除与俄方恢复对话的可能性。

“沟通渠道是畅通的，俄罗斯也清楚：如果它真的愿意讨论如何实现停火、如何保护能源设施，它随时可以联系我们，”科什塔表示。

与此同时，他对莫斯科方面是否准备好进行对话表示怀疑。

“你们看到过任何迹象表明俄罗斯希望认真处理此事吗？”欧洲理事会主席向记者问道。 在谈到可能任命一名欧洲代表参与和平谈判时，科什塔指出，具体形式将取决于讨论的性质。

科什塔与克里姆林宫的接触 回顾一下，今年6月，欧洲理事会主席首席顾问安东尼奥·科什塔曾与一名俄罗斯高级官员进行了两次电话交谈，该官员属于俄罗斯独裁者弗拉基米尔·普京的亲信圈。 科什塔此举旨在争取让克里姆林宫领导人参与结束俄罗斯对乌克兰战争的谈判。 欧洲理事会主席安东尼奥·科斯塔在接受《Rapporteur》采访时透露了这一消息。 如果乌克兰能推进改革，今年年底前可能从欧盟获得170亿欧元。 纳乌塞达警告称，不应在基辅缺席的情况下就乌克兰问题进行谈判——LRT报道。 此外，特朗普政府计划改变关于乌克兰问题的谈判形式。 此前，库什纳表示，乌克兰和平谈判取得了令人鼓舞的进展。 在此之前，乌克兰总统沃洛迪米尔·泽连斯基与美国总统特别代表史蒂夫·维特科夫已在挪威首都奥斯陆开启谈判。

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