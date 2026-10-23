Nieoficjalny kanał komunikacji między Radą Europejską a Kremlem pozostaje otwarty w celu omówienia ewentualnego zawieszenia ognia na Ukrainie. Przewodniczący Rady Europejskiej nie wyklucza wznowienia dialogu ze stroną rosyjską.

„Kanał jest otwarty, a Rosja wie: jeśli i kiedy naprawdę zechce porozmawiać o tym, jak doprowadzić do zawieszenia broni, jak chronić obiekty energetyczne, może się zwrócić” – powiedział Koszta.

Jednocześnie wyraził wątpliwości co do gotowości Moskwy do dialogu.

„Czy dostrzegliście jakieś oznaki, że Rosja chce poważnie się tym zająć?” – zapytał dziennikarza przewodniczący Rady Europejskiej. Mówiąc o ewentualnym wyznaczeniu europejskiego przedstawiciela do udziału w rozmowach pokojowych, Koshta zaznaczył, że format zależy od charakteru rozmów.

Kontakty Koszty z Kremlem Przypomnijmy, że w czerwcu główny doradca przewodniczącego Rady Europejskiej António Costa przeprowadził dwie rozmowy telefoniczne z wysokim rangą rosyjskim urzędnikiem, należącym do najbliższego otoczenia rosyjskiego dyktatora Władimira Putina. W ten sposób Koshta próbował zaangażować przywódcę Kremla w negocjacje dotyczące zakończenia wojny Rosji przeciwko Ukrainie. O tym poinformował przewodniczący Rady Europejskiej António Costa w wywiadzie dla „Rapporteur”. Ukraina może otrzymać od UE 17 mld euro do końca roku, pod warunkiem przeprowadzenia reform. Nauseda ostrzegł przed prowadzeniem rozmów na temat Ukrainy bez udziału Kijowa — LRT. Dodajmy, że administracja Trumpa planuje zmienić format rozmów dotyczących Ukrainy. Wcześniej Kushner poinformował o obiecujących postępach w rozmowach dotyczących pokoju na Ukrainie. Wcześniej prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oraz specjalny przedstawiciel prezydenta USA Steve Witkoff rozpoczęli rozmowy w Oslo, stolicy Norwegii.

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