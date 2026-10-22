Кушнер заявив про обнадійливий прогрес у переговорах щодо миру в Україні

0:00 / 0:00

Американський переговірник і зять президента США Джаред Кушнер заявив про обнадійливий прогрес у переговорах щодо припинення російської війни проти України.

«За останні кілька днів досягнуто обнадійливого прогресу. Попереду ще важка робота, але у нас є реальний шанс зупинити цю війну та закласти основу для тривалого миру, безпеки і процвітання на кілька поколінь», - написав Кушнер.

Він подякував Дональду Трампу за його лідерство у мирних зусиллях, а також українським і європейським колегам та російській стороні за конструктивну співпрацю.

До допису Кушнер додав пост свого партнера Стіва Віткоффа, в якому той позитивно відгукується про результати перемовин в Осло із Президентом Володимиром Зеленським і європейськими лідерами та зустрічі у Санкт-Петербурзі з російським правителем Путіним.

Нагадаємо, Путін попросив Віткоффа передати подяку Меланії Трамп.

Переговори Віткоффа з Путіним тривали три години та завершилися.

Додамо, що адміністрація Трампа планує змінити формат переговорів щодо України.

Читай нас у