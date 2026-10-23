Суд у США визнав незаконним надання DOGE доступу до даних мільйонів людей — Fortune

Федеральна суддя Деніз Кот у США постановила, що Управління кадрової служби США (OPM) порушило закон, надавши DOGE, яку очолював Ілон Маск, доступ до чутливих урядових даних. Йдеться про персональну інформацію десятків мільйонів федеральних службовців, кандидатів на посади та пенсіонерів, повідомляє Fortune.

Порушення закону про конфіденційність

У 39-сторінковому рішенні суддя зазначила, що OPM порушило Закон про конфіденційність 1974 року, який регулює розкриття та захист певних урядових записів. За висновком Кот, відомство також не дотрималося власних правил кібербезпеки.

Суддя вказала, що OPM не надало переконливого пояснення, навіщо представникам DOGE був потрібен доступ до персональних даних. У рішенні також сказано, що урядові юристи майже не захищали законність такого доступу, натомість посилалися на подальші зміни, аби довести відсутність потреби в майбутньому судовому захисті.

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Аргументи уряду та позиція суду

Міністерство юстиції США, яке представляло OPM, раніше заявляло в судових документах, що представникам DOGE були потрібні дані для модернізації кадрової сфери. Серед інформації, до якої вони отримали доступ, були кадрові записи, результати перевірок, медичні файли та банківські дані.

Кот зауважила, що попередні урядові програми модернізації не потребували такого доступу, а адміністрація не пояснила зв’язку між обсягом отриманих даних і обов’язками представників DOGE. Суддя також відхилила аргумент уряду про втрату актуальності позову через те, що DOGE більше не діє як централізована структура. Остаточний спосіб правового захисту у справі вона не визначила.

Позов профспілок і ризики безпеки

Коаліція профспілок, зокрема AFL-CIO, подала позов проти DOGE та Міністерства праці у лютому 2025 року, оскаржуючи доступ структури до приватної інформації. Експерти з політики та федеральні службовці висловлювали занепокоєння ризиками для конфіденційності й кібербезпеки, зокрема через можливий доступ інженерів із приватного сектору без допусків до чутливих даних та вразливість централізованих баз даних для хакерів.

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