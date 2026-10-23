Federalna sędzia Denise Cote w USA orzekła, że amerykańskie Biuro Zarządzania Personelem (OPM) naruszyło prawo, udzielając DOGE, którym kierował Elon Musk, dostępu do wrażliwych danych rządowych. Chodzi o dane osobowe dziesiątek milionów federalnych urzędników, kandydatów na stanowiska oraz emerytów, informuje Fortune.

Naruszenie ustawy o prywatności

W 39-stronicowym orzeczeniu sędzia wskazała, że OPM naruszyło Ustawę o prywatności z 1974 roku, która reguluje ujawnianie i ochronę określonych rejestrów rządowych. Według ustaleń Cote urząd nie przestrzegał również własnych zasad cyberbezpieczeństwa.

Sędzia wskazała, że OPM nie przedstawiło przekonującego wyjaśnienia, dlaczego przedstawiciele DOGE potrzebowali dostępu do danych osobowych. W orzeczeniu stwierdzono również, że rządowi prawnicy niemal nie bronili legalności takiego dostępu, lecz powoływali się na późniejsze zmiany, aby dowieść braku potrzeby przyszłej ochrony sądowej.

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Argumenty rządu i stanowisko sądu

Departament Sprawiedliwości USA, który reprezentował OPM, wcześniej oświadczył w dokumentach sądowych, że przedstawiciele DOGE potrzebowali danych do modernizacji obszaru kadrowego. Wśród informacji, do których uzyskali dostęp, były akta kadrowe, wyniki weryfikacji, dokumentacja medyczna i dane bankowe.

Cote zauważyła, że wcześniejsze rządowe programy modernizacyjne nie wymagały takiego dostępu, a administracja nie wyjaśniła związku między zakresem uzyskanych danych a obowiązkami przedstawicieli DOGE. Sędzia odrzuciła również argument rządu o utracie aktualności pozwu, ponieważ DOGE nie działa już jako scentralizowana struktura. Nie określiła ostatecznej formy ochrony prawnej w tej sprawie.

Pozew związków zawodowych i zagrożenia dla bezpieczeństwa

Koalicja związków zawodowych, w tym AFL-CIO, złożyła pozew przeciwko DOGE i Departamentowi Pracy w lutym 2025 roku, kwestionując dostęp tej struktury do prywatnych informacji. Eksperci ds. polityki i federalni urzędnicy wyrażali obawy dotyczące zagrożeń dla prywatności i cyberbezpieczeństwa, w tym możliwego dostępu do wrażliwych danych przez inżynierów z sektora prywatnego bez poświadczeń bezpieczeństwa oraz podatności scentralizowanych baz danych na ataki hakerów.

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