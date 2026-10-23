美国联邦法官丹尼斯·科特裁定，美国人事管理局（OPM）向由埃隆·马斯克领导的DOGE提供敏感政府数据访问权限，违反了法律。此事涉及数千万名联邦雇员、求职者和退休人员的个人信息，《财富》报道。

违反《隐私法》

法官在一份长达39页的裁决中指出，OPM违反了1974年《隐私法》。该法规定了某些政府记录的披露和保护规则。科特认定，该机构还未遵守自身的网络安全规定。

法官指出，OPM没有提供令人信服的解释，说明DOGE代表为何需要访问个人数据。裁决还称，政府律师几乎没有为这种访问的合法性辩护，而是援引后续变化，以证明未来无需获得司法保护。

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政府的论点与法院立场

代表OPM的美国司法部此前在法庭文件中表示，DOGE代表需要这些数据，以实现人事领域现代化。他们获得访问权限的信息包括人事记录、审查结果、医疗文件和银行数据。

科特指出，先前的政府现代化项目并不需要此类访问权限，而政府也没有解释所获取数据的范围与DOGE代表职责之间的关联。法官还驳回了政府关于该诉讼已失去现实意义的论点，理由是DOGE不再作为一个集中化结构运作。她没有确定该案最终的法律救济方式。

工会诉讼与安全风险

包括AFL-CIO在内的工会联盟于2025年2月对DOGE和劳工部提起诉讼，质疑该结构获取私人信息的权限。政策专家和联邦雇员对隐私及网络安全风险表示担忧，尤其是私营部门未获安全许可的工程师可能访问敏感数据，以及集中式数据库容易受到黑客攻击的问题。

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