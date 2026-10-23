Федеральный судья Дениз Кот в США постановила, что Управление кадровой службы США (OPM) нарушило закон, предоставив DOGE, которую возглавлял Илон Маск, доступ к чувствительным правительственным данным. Речь идет о персональной информации десятков миллионов федеральных служащих, кандидатов на должности и пенсионеров, сообщает Fortune.

Нарушение закона о конфиденциальности

В 39-страничном решении судья отметила, что OPM нарушило Закон о конфиденциальности 1974 года, который регулирует раскрытие и защиту определенных правительственных записей. По выводу Кот, ведомство также не соблюдало собственные правила кибербезопасности.

Судья указала, что OPM не предоставило убедительного объяснения, зачем представителям DOGE понадобился доступ к персональным данным. В решении также сказано, что правительственные юристы почти не защищали законность такого доступа, вместо этого ссылаясь на последующие изменения, чтобы доказать отсутствие необходимости в будущей судебной защите.

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Аргументы правительства и позиция суда

Министерство юстиции США, представлявшее OPM, ранее заявляло в судебных документах, что представителям DOGE были нужны данные для модернизации кадровой сферы. Среди информации, к которой они получили доступ, были кадровые записи, результаты проверок, медицинские файлы и банковские данные.

Кот отметила, что предыдущие правительственные программы модернизации не требовали такого доступа, а администрация не объяснила связи между объемом полученных данных и обязанностями представителей DOGE. Судья также отклонила аргумент правительства об утрате актуальности иска из-за того, что DOGE больше не действует как централизованная структура. Окончательный способ правовой защиты по делу она не определила.

Иск профсоюзов и риски безопасности

Коалиция профсоюзов, в том числе AFL-CIO, подала иск против DOGE и Министерства труда в феврале 2025 года, оспаривая доступ структуры к частной информации. Эксперты в сфере политики и федеральные служащие выражали обеспокоенность рисками для конфиденциальности и кибербезопасности, в частности из-за возможного доступа инженеров из частного сектора без допусков к чувствительным данным и уязвимости централизованных баз данных для хакеров.

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