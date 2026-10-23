Во Франции произошла стрельба, в результате которой один человек погиб и четверо получили ранения — Le Figaro

В пятницу, 23 октября, во французском департаменте Ивлин произошла стрельба на улице. В результате инцидента один человек погиб, ещё четверо получили ранения.

Утром 23 октября в городе Трапп неизвестный открыл огонь на улице.

По предварительным данным полиции, в результате стрельбы один человек погиб, а четверо получили ранения. Злоумышленник был задержан в Куаньере.

По информации префектуры департамента Ивлин, спасательные службы в настоящее время проводят операцию, а окончательное число пострадавших пока не установлено.

По данным СМИ, подозреваемый открыл серию выстрелов на улице из автомобиля сначала в Траппе, а затем в Ла-Верьере.

Источник: Le Figaro

Ранее во Франции задержали 14-летнего подростка после стрельбы в школе.

Тем временем в штате Джорджия (США) в результате стрельбы погибли два человека, 35 получили ранения.

Также по меньшей мере пять человек погибли во время стрельбы в школе в Орегоне.

Читай нас в