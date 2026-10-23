We Francji doszło do strzelaniny, w wyniku której zginęła jedna osoba, a cztery zostały ranne — Le Figaro

W piątek, 23 października, we francuskim departamencie Yvelines doszło do strzelaniny na ulicy. W wyniku tego zdarzenia jedna osoba zginęła, a cztery kolejne zostały ranne.

Rano 23 października w mieście Trapp nieznany sprawca otworzył ogień na ulicy.

Według wstępnych danych policji w wyniku strzelaniny jedna osoba zginęła, a cztery zostały ranne. Sprawcę zatrzymano w Cuigniers.

Według informacji prefektury departamentu Yvelines służby ratownicze prowadzą obecnie akcję, a ostateczna liczba poszkodowanych nie została jeszcze ustalona.

Według doniesień mediów podejrzany oddał serię strzałów z samochodu najpierw w Trapp, a następnie w La Verrière.

Źródło: Le Figaro

Wcześniej we Francji zatrzymano 14-latka po strzelaninie w szkole.

Tymczasem w stanie Georgia w USA w wyniku strzelaniny zginęły dwie osoby, a 35 zostało rannych.

Co najmniej pięć osób zginęło również podczas strzelaniny w szkole w Oregonie.

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