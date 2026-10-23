Латвия в 2025 году заняла второе место среди стран Европейского Союза по уровню неравенства доходов. Ее коэффициент Джини составил 35,6, уступив только Болгарии с показателем 37,7, сообщает LSM English со ссылкой на данные Евростата, опубликованные 23 октября.

Показатели стран ЕС

В Литве коэффициент Джини составил 35,5, поэтому страна оказалась сразу после Латвии. В Эстонии этот показатель был ниже — 30,9. Средний уровень неравенства доходов в ЕС в 2025 году составил 29,2, что немного меньше 29,4 в 2024 году.

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Что измеряет коэффициент Джини

Коэффициент Джини отражает распределение доходов в стране по сравнению с условием полного равенства. Значение 0 означает, что все имеют одинаковые доходы, тогда как показатель 100 соответствует ситуации, когда весь доход получает один человек.

Самый низкий коэффициент Джини среди государств ЕС в 2025 году зафиксировали в Словакии — 23,0. Далее следовали Бельгия с показателем 23,4, Чехия — 24,0, Словения — 24,6 и Польша — 24,9.

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