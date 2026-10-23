Łotwa w 2025 roku zajęła drugie miejsce wśród państw Unii Europejskiej pod względem nierówności dochodowych. Jej współczynnik Giniego wyniósł 35,6, ustępując jedynie Bułgarii z wynikiem 37,7, podaje LSM English, powołując się na dane Eurostatu opublikowane 23 października.

Wskaźniki państw UE

Na Litwie współczynnik Giniego wyniósł 35,5, co uplasowało ten kraj bezpośrednio za Łotwą. W Estonii wskaźnik ten był niższy i wyniósł 30,9. Średni poziom nierówności dochodowych w UE w 2025 roku wyniósł 29,2, czyli nieco mniej niż 29,4 w 2024 roku.

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Co mierzy współczynnik Giniego

Współczynnik Giniego odzwierciedla rozkład dochodów w kraju w porównaniu z warunkiem pełnej równości. Wartość 0 oznacza, że wszyscy mają takie same dochody, natomiast wskaźnik 100 odpowiada sytuacji, w której cały dochód otrzymuje jedna osoba.

Najniższy współczynnik Giniego wśród państw UE w 2025 roku odnotowano na Słowacji — 23,0. Następne były Belgia z wynikiem 23,4, Czechy — 24,0, Słowenia — 24,6 oraz Polska — 24,9.

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