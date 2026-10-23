Суд в Румынии оставил под стражей бывшего кандидата в президенты Келина Джорджеску — Digi24

23 октября Апелляционный суд Бухареста вынес окончательное решение о предварительном заключении бывшего кандидата в президенты Румынии Келина Джорджеску. Его обвиняют в мошенничестве.

Таким образом, судьи отменили решение окружного суда Бухареста, который изначально согласился заменить 30-дневный срок предварительного заключения Джорджеску домашним арестом.

После заседания политика доставили обратно в Центральный следственный изолятор румынской столицы.

Во время рассмотрения дела около 500 сторонников Джорджеску заблокировали движение на площади Независимости перед Апелляционным судом Бухареста, ожидая окончательного решения о мере пресечения. Дорожная полиция ввела ограничения движения, а столичная жандармерия призвала к спокойствию.

Джорджеску и бизнесмена Ионела Русена обвиняют в создании организованной преступной группы и мошенничестве с особо тяжкими последствиями. Следователи установили, что в течение сентября 2021 года Джорджеску, Русен и ещё один гражданин Италии создали организованную преступную группу, которая действовала под руководством политика на территории Румынии и Великобритании «с целью получения неправомерной материальной выгоды».

Источник: Digi24

13 октября стало известно, что бывшего кандидата в президенты Румынии Джорджеску переведут под домашний арест.

Апелляционный суд Бухареста 29 сентября постановил взять под стражу бывшего кандидата в президенты Румынии Келина Джорджеску на 30 дней.

Бухарестский трибунал 22 сентября освободил бывшего кандидата в президенты Румынии Келина Джорджеску из-под стражи и применил к нему судебный контроль по делу о предполагаемом мошенничестве.

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