Sąd w Rumunii podtrzymał areszt dla byłego kandydata na prezydenta Kelina Georgescu — Digi24
W dniu 23 października Sąd Apelacyjny w Bukareszcie wydał ostateczny wyrok w sprawie aresztu tymczasowego byłego kandydata na prezydenta Rumunii Kelina Georgescu. Jest on oskarżony o oszustwo.
W ten sposób sędziowie uchylili orzeczenie sądu okręgowego w Bukareszcie, który początkowo zgodził się zastąpić 30-dniowe aresztowanie tymczasowe Georgescu aresztem domowym.
Po posiedzeniu polityk został przewieziony z powrotem do Centralnego Aresztu Śledczego w stolicy Rumunii.
Podczas rozpatrywania sprawy około 500 zwolenników Georgescu zablokowało ruch na Placu Niepodległości przed Sądem Apelacyjnym w Bukareszcie, oczekując ostatecznej decyzji w sprawie środka zabezpieczającego. Policja drogowa wprowadziła ograniczenia w ruchu, a stołeczna żandarmeria wezwała do zachowania spokoju.
Djordjesku i biznesmen Ionel Rousen są oskarżeni o utworzenie zorganizowanej grupy przestępczej oraz oszustwo o szczególnie poważnych skutkach. Śledczy ustalili, że we wrześniu 2021 roku Djordjesku, Rusen oraz jeszcze jeden obywatel Włoch utworzyli zorganizowaną grupę przestępczą, która działała pod kierownictwem polityka na terytorium Rumunii i Wielkiej Brytanii „w celu uzyskania bezprawnej korzyści majątkowej”.
Źródło: Digi24
13 października okazało się, że były kandydat na prezydenta Rumunii Georgescu zostanie przeniesiony do aresztu domowego.
Sąd Apelacyjny w Bukareszcie 29 września postanowił zatrzymać byłego kandydata na prezydenta Rumunii Kelina Georgescu na 30 dni.
22 września sąd w Bukareszcie zwolnił byłego kandydata na prezydenta Rumunii Kelina Georgeskua z aresztu i zastosował wobec niego nadzór sądowy w sprawie dotyczącej domniemanego oszustwa.