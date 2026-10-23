Sąd w Rumunii podtrzymał areszt dla byłego kandydata na prezydenta Kelina Georgescu — Digi24

W dniu 23 października Sąd Apelacyjny w Bukareszcie wydał ostateczny wyrok w sprawie aresztu tymczasowego byłego kandydata na prezydenta Rumunii Kelina Georgescu. Jest on oskarżony o oszustwo.

W ten sposób sędziowie uchylili orzeczenie sądu okręgowego w Bukareszcie, który początkowo zgodził się zastąpić 30-dniowe aresztowanie tymczasowe Georgescu aresztem domowym.

Po posiedzeniu polityk został przewieziony z powrotem do Centralnego Aresztu Śledczego w stolicy Rumunii.

Podczas rozpatrywania sprawy około 500 zwolenników Georgescu zablokowało ruch na Placu Niepodległości przed Sądem Apelacyjnym w Bukareszcie, oczekując ostatecznej decyzji w sprawie środka zabezpieczającego. Policja drogowa wprowadziła ograniczenia w ruchu, a stołeczna żandarmeria wezwała do zachowania spokoju.

Djordjesku i biznesmen Ionel Rousen są oskarżeni o utworzenie zorganizowanej grupy przestępczej oraz oszustwo o szczególnie poważnych skutkach. Śledczy ustalili, że we wrześniu 2021 roku Djordjesku, Rusen oraz jeszcze jeden obywatel Włoch utworzyli zorganizowaną grupę przestępczą, która działała pod kierownictwem polityka na terytorium Rumunii i Wielkiej Brytanii „w celu uzyskania bezprawnej korzyści majątkowej”.

Źródło: Digi24

13 października okazało się, że były kandydat na prezydenta Rumunii Georgescu zostanie przeniesiony do aresztu domowego.

Sąd Apelacyjny w Bukareszcie 29 września postanowił zatrzymać byłego kandydata na prezydenta Rumunii Kelina Georgescu na 30 dni.

22 września sąd w Bukareszcie zwolnił byłego kandydata na prezydenta Rumunii Kelina Georgeskua z aresztu i zastosował wobec niego nadzór sądowy w sprawie dotyczącej domniemanego oszustwa.

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