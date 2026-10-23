罗马尼亚法院裁定前总统候选人凯琳·乔治斯库继续羁押 — Digi24

布加勒斯特上诉法院于10月23日就罗马尼亚前总统候选人凯林·乔治斯库的羁押问题作出了最终裁决。他被指控犯有诈骗罪。

由此，法官们推翻了布加勒斯特地区法院的裁决——该法院最初同意将乔治斯库30天的羁押改为居家监禁。

庭审结束后，该政客被送回罗马尼亚首都的中央看守所。

在审理期间，约500名乔治斯库的支持者在布加勒斯特上诉法院前的独立广场上封锁了交通，等待关于羁押措施的最终裁决。 交通警察实施了交通管制，首都宪兵队则呼吁民众保持冷静。

乔治斯库和商人伊奥内尔·鲁森被指控组建有组织犯罪团伙以及实施造成特别严重后果的诈骗。调查人员查明，2021年9月期间，乔治斯库、 鲁森及另一名意大利公民组建了一个有组织犯罪团伙，该团伙在该政客的领导下，在罗马尼亚和英国境内活动，“旨在获取非法经济利益”。

来源：Digi24

10月13日有消息称，罗马尼亚前总统候选人乔治斯库将被转为居家监禁。

9月29日，布加勒斯特上诉法院裁定，对罗马尼亚前总统候选人凯琳·乔治斯库实施30天的羁押。

9月22日，布加勒斯特法庭在涉及涉嫌欺诈的案件中，将罗马尼亚前总统候选人凯琳·乔治斯库从羁押中释放，并对其实施司法监管。

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