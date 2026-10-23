Китайский хирург Жэнь Сяопин, известный своими заявлениями о возможности пересадки человеческой головы на новое тело, в октябре провёл в Москве 12-часовую операцию на спинном мозге. Его появление в России привлекло внимание на фоне сообщений о масштабном финансировании российских исследований по продлению жизни, которые, по данным СМИ, курирует Мария Воронцова, дочь Владимира Путина.

По информации издания, Жэнь Сяопин работал в Институте скорой помощи имени Склифосовского в Москве. В статье для New Scientist китайский нейрохирург рассказал, что его команда удалила поврежденный в результате травмы участок спинного мозга пациента и заменила его фрагментом нервной ткани, взятой у человека с диагностированной смертью мозга.

Жэнь Сяопин назвал проведенную операцию «первой в мире» трансплантацией спинного мозга. В то же время это утверждение является заявлением самого хирурга и не означает, что технология пересадки головы человека уже доведена до практического применения.

В комментарии South China Morning Post Жэнь подтвердил, что провел операцию в Институте имени Склифосовского. По данным издания, в Москве он также выполнил шесть операций по алогенной трансплантации рук. В ходе таких вмешательств пациентам, лишившимся конечности, пересаживают руку умершего донора.

Китайский хирург, получивший образование в США, стал известен в середине 2010-х годов. Тогда он вместе с итальянским нейрохирургом Серджио Канаверо заявил о намерении провести первую в истории операцию по пересадке человеческой головы на другое тело.

Жэнь Сяопин утверждал, что провёл серию экспериментов по пересадке голов обезьян на новые тела. В свою очередь, Канаверо разработал хирургическую модель подобной операции на человеке, используя два тела умерших людей.

Однако запланированную операцию так и не провели. Проект столкнулся с резкой критикой со стороны медицинского сообщества, серьезными этическими вопросами и общественным возмущением.

Появление китайского хирурга в Москве происходит на фоне сообщений о российских исследовательских программах, направленных на продление жизни. По данным СМИ, один из таких проектов получает значительное финансирование из государственного бюджета, а его работу курирует Мария Воронцова, дочь президента России Владимира Путина.

В то же время информация о том, что Жэнь Сяопин присоединился к этой программе, требует отдельного подтверждения. Его работа в московской клинике сама по себе не свидетельствует об участии в исследованиях, связанных с продлением жизни российского руководства.

Об этом пишет South China Morning Post.

Напомним, во Львове врачи провели одновременную трансплантацию почек двум девочкам — 2-летней Софии и 4-летней Божене. Обе получили органы от одного посмертного донора, 49-летнего мужчины из Киева.

Во Львове провели первую в истории Детской больницы Святого Николая трансплантацию печени семимесячному ребенку. Операция длилась около 12 часов, а донором части органа для маленького Давида из Ивано-Франковской области стал его отец.

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