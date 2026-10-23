Російські траулери понад 500 разів працювали над кабелями Британії — Anadolu Agency

У Великій Британії виявили понад 500 випадків, коли траулери Росії, держави-агресора, працювали над критично важливими підводними кабелями зв’язку, що з’єднують країну з Європою та США. Про це Anadolu Agency повідомило з посиланням на розслідування The Telegraph і дані платформи відстеження суден Global Fishing Watch.

Дані про рух суден

За даними Global Fishing Watch, російські траулери систематично відстежували маршрути кабелів упродовж чотирьох з половиною років. Джерело в НАТО заявило The Telegraph, що Альянс обізнаний про діяльність російських цивільних рибальських суден та їхнє місцезнаходження. За його словами, на палубах деяких із цих суден «ніколи не було жодної риби».

Захист підводної інфраструктури

У вересні Велика Британія, Норвегія та США провели спільну операцію, під час якої відстежили та перехопили російські підводні апарати Головного управління глибоководних досліджень поблизу арктичного архіпелагу Шпіцберген. За даними Anadolu Agency, ці апарати навчалися розгортати секретну зброю проти кабелів.

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Колишня міністерка цифрової економіки Ліз Ллойд у травні заявила в Королівському об’єднаному інституті оборонних досліджень, що Велика Британія вже має сильний захист підводних кабелів, однак в умовах більшої невизначеності країна не може зупинятися. Речник британського Міністерства оборони повідомив, що відомство тверезо оцінює загрозу з боку Росії.

Уряд Великої Британії також опублікував Білу книгу з пропозиціями оновити законодавство, якому понад 140 років, для посилення захисту критичної підводної інфраструктури. Серед ініціатив — жорсткіші покарання та нові вимоги до телекомунікаційної галузі. Голова оборонного комітету Палати громад Танманджит Сінґх Дхесі зазначив, що недостатній захист Крайньої Півночі може зробити вразливими кабелі й трубопроводи, якими до Британії надходять важливі дані та енергія.

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