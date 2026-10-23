英国发现了500多起俄罗斯这一侵略国的拖网渔船在连接该国与欧洲及美国的关键海底通信电缆上方活动的事件。阿纳多卢通讯社援引《每日电讯报》的调查以及船舶追踪平台Global Fishing Watch的数据报道称。

船舶移动数据

Global Fishing Watch的数据显示，俄罗斯拖网渔船在四年半期间系统性追踪电缆线路。一名北约消息人士向《每日电讯报》表示，北约了解俄罗斯民用渔船的活动及其所在位置。该消息人士称，其中一些船只的甲板上“从来没有一条鱼”。

海底基础设施保护

9月，英国、挪威和美国开展了一次联合行动，在北极斯瓦尔巴群岛附近追踪并拦截了俄罗斯深海研究总局的水下装置。据阿纳多卢通讯社报道，这些装置正在演练部署针对电缆的秘密武器。

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前数字经济大臣莉兹·劳埃德5月在皇家联合军种研究所表示，英国已经拥有强大的海底电缆保护措施，但在更大的不确定性条件下，该国不能停下脚步。英国国防部发言人称，该部门冷静评估俄罗斯带来的威胁。

英国政府还发布了一份白皮书，提议更新已有140多年历史的立法，以加强对关键海底基础设施的保护。相关举措包括更严厉的处罚以及对电信行业的新要求。英国下议院国防委员会主席坦曼吉特·辛格·德西指出，对高北地区保护不足可能使电缆和管道变得脆弱，重要数据和能源正是通过这些设施输送到英国。

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