В Великобритании выявили более 500 случаев, когда траулеры России, государства-агрессора, работали над критически важными подводными кабелями связи, соединяющими страну с Европой и США. Об этом Anadolu Agency сообщило со ссылкой на расследование The Telegraph и данные платформы отслеживания судов Global Fishing Watch.

Данные о движении судов

По данным Global Fishing Watch, российские траулеры систематически отслеживали маршруты кабелей на протяжении четырех с половиной лет. Источник в НАТО заявил The Telegraph, что Альянс осведомлен о деятельности российских гражданских рыболовных судов и их местонахождении. По его словам, на палубах некоторых из этих судов «никогда не было ни одной рыбы».

Защита подводной инфраструктуры

В сентябре Великобритания, Норвегия и США провели совместную операцию, в ходе которой отследили и перехватили российские подводные аппараты Главного управления глубоководных исследований вблизи арктического архипелага Шпицберген. По данным Anadolu Agency, эти аппараты тренировались развертывать секретное оружие против кабелей.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Бывшая министр цифровой экономики Лиз Ллойд в мае заявила в Королевском объединенном институте оборонных исследований, что Великобритания уже имеет надежную защиту подводных кабелей, однако в условиях большей неопределенности страна не может останавливаться. Представитель британского Министерства обороны сообщил, что ведомство трезво оценивает угрозу со стороны России.

Правительство Великобритании также опубликовало Белую книгу с предложениями обновить законодательство, которому более 140 лет, для усиления защиты критически важной подводной инфраструктуры. Среди инициатив — более строгие наказания и новые требования к телекоммуникационной отрасли. Председатель Комитета по обороне Палаты общин Танманджит Сингх Дхеси отметил, что недостаточная защита Крайнего Севера может сделать уязвимыми кабели и трубопроводы, по которым в Британию поступают важные данные и энергия.

Читай нас в