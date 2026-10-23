W Wielkiej Brytanii wykryto ponad 500 przypadków, w których trawlery Rosji, państwa-agresora, działały nad krytycznie ważnymi podwodnymi kablami komunikacyjnymi łączącymi kraj z Europą i Stanami Zjednoczonymi. Poinformowała o tym Anadolu Agency, powołując się na śledztwo The Telegraph oraz dane platformy śledzenia statków Global Fishing Watch.

Dane o ruchu statków

Według danych Global Fishing Watch rosyjskie trawlery systematycznie śledziły trasy kabli przez cztery i pół roku. Źródło w NATO powiedziało The Telegraph, że Sojusz jest świadomy działalności rosyjskich cywilnych statków rybackich i ich lokalizacji. Według niego na pokładach części tych statków „nigdy nie było ani jednej ryby”.

Ochrona podwodnej infrastruktury

We wrześniu Wielka Brytania, Norwegia i Stany Zjednoczone przeprowadziły wspólną operację, podczas której śledziły i przechwyciły rosyjskie pojazdy podwodne Głównego Zarządu Badań Głębinowych w pobliżu arktycznego archipelagu Svalbard. Według Anadolu Agency pojazdy te ćwiczyły rozmieszczanie tajnej broni przeciwko kablom.

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Była minister gospodarki cyfrowej Liz Lloyd oświadczyła w maju w Królewskim Zjednoczonym Instytucie Studiów Obronnych, że Wielka Brytania ma już silną ochronę podwodnych kabli, jednak w warunkach większej niepewności kraj nie może się zatrzymać. Rzecznik brytyjskiego Ministerstwa Obrony poinformował, że resort trzeźwo ocenia zagrożenie ze strony Rosji.

Rząd Wielkiej Brytanii opublikował również Białą Księgę z propozycjami aktualizacji liczącego ponad 140 lat ustawodawstwa, aby wzmocnić ochronę krytycznej podwodnej infrastruktury. Wśród inicjatyw są surowsze kary oraz nowe wymogi dla branży telekomunikacyjnej. Przewodniczący Komisji Obrony Izby Gmin Tanmanjeet Singh Dhesi zaznaczył, że niewystarczająca ochrona Dalekiej Północy może narazić na zagrożenie kable i rurociągi, którymi do Wielkiej Brytanii docierają ważne dane i energia.

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