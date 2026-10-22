Кушнер заявил об обнадеживающем прогрессе в переговорах о мире в Украине

Американский переговорщик и зять президента США Джаред Кушнер заявил об обнадеживающем прогрессе в переговорах о прекращении российской войны против Украины.

«За последние несколько дней достигнут обнадеживающий прогресс. Впереди еще тяжелая работа, но у нас есть реальный шанс остановить эту войну и заложить основу для прочного мира, безопасности и процветания на несколько поколений», — написал Кушнер.

Он поблагодарил Дональда Трампа за его лидерство в мирных усилиях, а также украинских и европейских коллег и российскую сторону за конструктивное сотрудничество.

К своему сообщению Кушнер добавил пост своего партнера Стива Виткоффа, в котором тот положительно отзывается о результатах переговоров в Осло с президентом Владимиром Зеленским и европейскими лидерами, а также о встрече в Санкт-Петербурге с российским лидером Путиным.

Напомним, Путин попросил Виткоффа передать благодарность Мелании Трамп.

Переговоры Виткоффа с Путиным длились три часа и завершились.

Добавим, что администрация Трампа планирует изменить формат переговоров по Украине.

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