Kushner ogłosił obiecujące postępy w negocjacjach pokojowych dotyczących Ukrainy

Amerykański negocjator i zięć prezydenta USA Jared Kushner ogłosił, że osiągnięto obiecujący postęp w rozmowach dotyczących zakończenia rosyjskiej wojny przeciwko Ukrainie.

„W ciągu ostatnich kilku dni osiągnięto obiecujący postęp. Przed nami jeszcze ciężka praca, ale mamy realną szansę na powstrzymanie tej wojny i stworzenie podstaw dla trwałego pokoju, bezpieczeństwa i dobrobytu na kilka pokoleń” – napisał Kushner.

Podziękował Donaldowi Trumpowi za jego przywództwo w działaniach na rzecz pokoju, a także ukraińskim i europejskim współpracownikom oraz stronie rosyjskiej za konstruktywną współpracę.

Do swojego wpisu Kushner dołączył post swojego partnera, Steve’a Witkofa, w którym ten pozytywnie ocenia wyniki rozmów w Oslo z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim i europejskimi przywódcami oraz spotkania w Sankt Petersburgu z rosyjskim przywódcą Putinem.

Przypomnijmy, że Putin poprosił Witkofa o przekazanie podziękowań Melanii Trump.

Rozmowy Witkofa z Putinem trwały trzy godziny i zostały zakończone.

Dodajmy, że administracja Trumpa planuje zmienić format rozmów dotyczących Ukrainy.

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