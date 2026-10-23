Minister spraw zagranicznych Cypru Konstantinos Kombos oświadczył, że zasady dla osób przekraczających punkty kontrolne między dwiema częściami wyspy nie zmienią się po ewentualnym przystąpieniu kraju do strefy Schengen. Informuje o tym Cyprus Mail.

Według Kombosa funkcjonowanie punktów kontrolnych regulują przepisy Unii Europejskiej, które nie zmienią się w przypadku przystąpienia Cypru do Schengen. Zaznaczył, że część kontroli dotyczy bezpieczeństwa i identyfikacji osób, jednak takie procedury nie są kontrolami granicznymi.

Kwestia systemu wjazdu i wyjazdu

W Europie podawano w wątpliwość możliwość przystąpienia Cypru do strefy Schengen ze względu na funkcjonowanie lotniska Tymbou, znanego także jako Ercan, oraz punktów kontrolnych. Rząd Cypru oświadczał, że nowy cyfrowy system wjazdu i wyjazdu strefy Schengen nie będzie wdrażany w tych punktach.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

W materiale zaznaczono, że przy takim podejściu obywatele państw trzecich mogliby wjeżdżać do strefy Schengen lub ją opuszczać przez Cypr bez wymaganych procedur administracyjnych. Alternatywą jest zastosowanie systemu wjazdu i wyjazdu w dziewięciu punktach kontrolnych, jednak stwarza to dla rządu ryzyko przekształcenia Zielonej Linii w twardą granicę.

Decyzja zależy od Rady UE

Kombos nazwał tę kwestię skomplikowaną, ale podkreślił, że wszyscy, którzy obecnie mają prawo przechodzić do wolnych obszarów, zachowają je także po przystąpieniu kraju do Schengen. Komisja Europejska w lipcu potwierdziła pozytywną ocenę gotowości Cypru do przystąpienia, jednak ostateczną decyzję musi podjąć Rada UE.

Przystąpienie wymaga jednomyślnej zgody 25 państw UE należących do strefy Schengen. Kwestii przystąpienia Cypru nie wpisano do porządku obrad ostatniego posiedzenia Rady UE ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych; kolejne posiedzenie zaplanowano na grudzień w Brukseli.

Czytaj nas na