塞浦路斯外交部长康斯坦蒂诺斯·孔博斯表示，在该国可能加入申根区后，人们通过岛屿两部分之间检查站的规则不会改变。《塞浦路斯邮报》报道。

孔博斯表示，检查站的运作受欧盟规则约束，即使塞浦路斯加入申根，这些规则也不会改变。他指出，部分检查涉及安全和身份识别，但这类程序并非边境管制。

出入境系统问题

欧洲方面曾因廷布机场（也称埃尔詹机场）以及检查站的运作，对塞浦路斯加入申根区的可行性提出质疑。塞浦路斯政府曾表示，不会在这些检查站实施申根区新的数字化出入境系统。

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报道称，在这种做法下，第三国公民可能无需完成必要的行政程序，便可经由塞浦路斯进入或离开申根区。另一种选择是在九个检查站实施出入境系统，但这会给政府带来将绿线变成硬边界的风险。

决定取决于欧盟理事会

孔博斯称这一问题复杂，但强调，所有目前有权进入自由地区的人，在该国加入申根后仍将保留这一权利。欧盟委员会于7月确认，对塞浦路斯加入申根准备情况作出了积极评估，但最终决定必须由欧盟理事会作出。

加入需要25个属于申根区的欧盟国家一致同意。塞浦路斯加入的问题未被列入欧盟司法和内政理事会最近一次会议的议程；下一次会议计划于12月在布鲁塞尔举行。

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