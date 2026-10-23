Министр иностранных дел Кипра Константинос Комбос заявил, что правила для людей, пересекающих пункты пропуска между двумя частями острова, не изменятся после возможного присоединения страны к Шенгенской зоне. Об этом сообщает Cyprus Mail.

По словам Комбоса, работу пунктов пропуска регулируют нормы Европейского Союза, которые не изменятся в случае вступления Кипра в Шенген. Он отметил, что часть проверок касается безопасности и идентификации лиц, однако такие процедуры не являются пограничным контролем.

Вопрос системы въезда и выезда

В Европе ставили под сомнение осуществимость присоединения Кипра к Шенгенской зоне из-за работы аэропорта Тимбу, также известного как Эрджан, и пунктов пропуска. Правительство Кипра заявляло, что новую цифровую систему въезда и выезда Шенгенской зоны не будут внедрять на этих пунктах.

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В материале отмечается, что при таком подходе граждане третьих стран могли бы прибывать в Шенгенскую зону или покидать ее через Кипр без необходимых административных процедур. Альтернативой является применение системы въезда и выезда на девяти пунктах пропуска, однако это создает для правительства риск превращения Зеленой линии в жесткую границу.

Решение зависит от Совета ЕС

Комбос назвал этот вопрос сложным, но подчеркнул: все, кто сейчас имеет право проходить в свободные районы, сохранят его и после вступления страны в Шенген. Еврокомиссия в июле подтвердила положительную оценку готовности Кипра к присоединению, однако окончательное решение должен принять Совет ЕС.

Для вступления необходимо единогласное согласие 25 государств ЕС, входящих в Шенгенскую зону. Вопрос присоединения Кипра не внесли в повестку последнего заседания Совета ЕС по вопросам юстиции и внутренних дел; следующее заседание запланировано на декабрь в Брюсселе.

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