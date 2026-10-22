We Francji ogłoszono pomarańczowy alert pogodowy w 15 departamentach zachodniej i północnej części kraju przed nadejściem sztormu Austen. Według prognoz porywy wiatru mogą osiągnąć 140 kilometrów na godzinę.

Ostrzeżenie dla wybrzeża Atlantyku

Francuska służba meteorologiczna Météo-France ostrzegła, że potężny sztorm dotknie przede wszystkim wybrzeża Atlantyku. O ogłoszeniu alertu informuje Anadolu Agency.

Wśród departamentów objętych pomarańczowym alertem wymieniono Loarę Atlantycką, Nord, Pas-de-Calais, Sommę, Yvelines, Finistère i Val-d’Oise. Źródło nie podaje pełnej listy wszystkich 15 departamentów.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Wiatr rozprzestrzeni się w głąb kraju

W ciągu weekendu silny wiatr ma rozprzestrzenić się na wewnętrzne obszary Francji. Może również dotknąć regionu Île-de-France, w którego skład wchodzi Paryż.

Według prognoz sztorm Austen przyniesie intensywne opady, przede wszystkim do Bretanii i Normandii.

Czytaj nas na