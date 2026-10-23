Rosja ograniczyła loty we wszystkich portach lotniczych w moskiewskim węźle lotniczym
We wszystkich czterech moskiewskich portach lotniczych wprowadzono tymczasowe ograniczenia lotów. Lotniska Wnukowo, Domodiedowo, Szeremietiewo i Żukowski wstrzymały przyjmowanie i odsyłanie samolotów. Rosawiacja wyjaśniła, że ograniczenia wprowadzono w celu zapewnienia bezpieczeństwa lotów.
Rosaviacja doprecyzowała, że środki te wprowadzono w celu zapewnienia bezpieczeństwa lotów. Na razie lotniska nie mogą przyjmować ani wysyłać samolotów w normalnym trybie.
Z powodu ograniczeń możliwe są opóźnienia i odwołania lotów. Nie podano terminu przywrócenia normalnego funkcjonowania lotnisk.
Burmistrz Moskwy Siergiej Sobianin dodał, że obecnie systemy obrony powietrznej rzekomo niszczą drony lecące w kierunku stolicy.
Informują o tym rosyjskie media propagandowe.
Wideo: Wszystkie cztery lotniska w Moskwie wstrzymały przyjmowanie lotów z powodu ataku dronów.
Wcześniej masowy atak dronów zakłócił funkcjonowanie moskiewskich lotnisk.
Dodajmy, że w Rostowie nad Donem po ukraińskim ataku spłonął terminal naftowy.
Przypomnijmy, że w Rosji terminal przeładunkowy ropy płonął już trzecią dobę po ataku dronów.
W nocy z 9 na 10 października drony zaatakowały rosyjską rafinerię w Rostowie nad Donem. Po kilku wybuchach na terenie zakładu wybuchł rozległy pożar. Prawdopodobnym celem był terminal przeładunkowy ropy naftowej należący do zakładu produktów naftowych w Nowosachcińsku.
Moskwa i obwód moskiewski zostały poddane masowanemu atakowi dronów. Jedno z uderzeń spadło na moskiewską rafinerię „Gazpromnieft-MNPZ” w dzielnicy Kapotnia, po czym na terenie zakładu wybuchł pożar.