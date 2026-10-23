We wszystkich czterech moskiewskich portach lotniczych wprowadzono tymczasowe ograniczenia lotów. Lotniska Wnukowo, Domodiedowo, Szeremietiewo i Żukowski wstrzymały przyjmowanie i odsyłanie samolotów. Rosawiacja wyjaśniła, że ograniczenia wprowadzono w celu zapewnienia bezpieczeństwa lotów.

Rosaviacja doprecyzowała, że środki te wprowadzono w celu zapewnienia bezpieczeństwa lotów. Na razie lotniska nie mogą przyjmować ani wysyłać samolotów w normalnym trybie.

Z powodu ograniczeń możliwe są opóźnienia i odwołania lotów. Nie podano terminu przywrócenia normalnego funkcjonowania lotnisk.

Burmistrz Moskwy Siergiej Sobianin dodał, że obecnie systemy obrony powietrznej rzekomo niszczą drony lecące w kierunku stolicy.

Informują o tym rosyjskie media propagandowe.

Wideo: Wszystkie cztery lotniska w Moskwie wstrzymały przyjmowanie lotów z powodu ataku dronów.

Wcześniej masowy atak dronów zakłócił funkcjonowanie moskiewskich lotnisk.

Dodajmy, że w Rostowie nad Donem po ukraińskim ataku spłonął terminal naftowy.

Przypomnijmy, że w Rosji terminal przeładunkowy ropy płonął już trzecią dobę po ataku dronów.

W nocy z 9 na 10 października drony zaatakowały rosyjską rafinerię w Rostowie nad Donem. Po kilku wybuchach na terenie zakładu wybuchł rozległy pożar. Prawdopodobnym celem był terminal przeładunkowy ropy naftowej należący do zakładu produktów naftowych w Nowosachcińsku.

Moskwa i obwód moskiewski zostały poddane masowanemu atakowi dronów. Jedno z uderzeń spadło na moskiewską rafinerię „Gazpromnieft-MNPZ” w dzielnicy Kapotnia, po czym na terenie zakładu wybuchł pożar.

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