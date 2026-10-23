Россия ограничила полеты во всех аэропортах московского авиаузла

Во всех четырёх аэропортах Москвы временно введены ограничения на полёты. Внуково, Домодёдово, Шереметьево и Жуковский прекратили приём и отправку самолётов. В Росавиации пояснили, что ограничения введены для обеспечения безопасности полётов.

Росавиация уточнила, что меры введены для обеспечения безопасности полётов. Пока что аэропорты не могут принимать и отправлять самолёты в обычном режиме.

Из-за ограничений возможны задержки и отмены рейсов. Сроки возобновления штатной работы аэропортов не указаны.

Мэр Москвы Сергей Собянин добавил, что в настоящее время системы ПВО якобы уничтожают беспилотники, летящие в направлении столицы.

Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.

Видео: Все четыре московских аэропорта приостановили прием рейсов из-за атаки дронов.

До этого массированная атака дронов нарушила работу московских аэропортов.

Добавим, что в Ростове-на-Дону после украинского удара сгорел нефтяной терминал.

Напомним, в России третьи сутки горел нефтеналивной терминал после атаки дронов.

В ночь на 10 октября беспилотники атаковали российский НПЗ в Ростове-на-Дону. После нескольких взрывов на предприятии возник масштабный пожар. Вероятной целью стал нефтеналивной терминал Новошахтинского завода нефтепродуктов.

Москва и Московская область подверглись массированной атаке беспилотников. Один из ударов пришелся на Московский нефтеперерабатывающий завод «Газпромнефть-МНПЗ» в районе Капотни, после чего на предприятии вспыхнул пожар.

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