Россия ограничила полеты во всех аэропортах московского авиаузла
Во всех четырёх аэропортах Москвы временно введены ограничения на полёты. Внуково, Домодёдово, Шереметьево и Жуковский прекратили приём и отправку самолётов. В Росавиации пояснили, что ограничения введены для обеспечения безопасности полётов.
Росавиация уточнила, что меры введены для обеспечения безопасности полётов. Пока что аэропорты не могут принимать и отправлять самолёты в обычном режиме.
Из-за ограничений возможны задержки и отмены рейсов. Сроки возобновления штатной работы аэропортов не указаны.
Мэр Москвы Сергей Собянин добавил, что в настоящее время системы ПВО якобы уничтожают беспилотники, летящие в направлении столицы.
Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.
Видео: Все четыре московских аэропорта приостановили прием рейсов из-за атаки дронов.
До этого массированная атака дронов нарушила работу московских аэропортов.
Добавим, что в Ростове-на-Дону после украинского удара сгорел нефтяной терминал.
Напомним, в России третьи сутки горел нефтеналивной терминал после атаки дронов.
В ночь на 10 октября беспилотники атаковали российский НПЗ в Ростове-на-Дону. После нескольких взрывов на предприятии возник масштабный пожар. Вероятной целью стал нефтеналивной терминал Новошахтинского завода нефтепродуктов.
Москва и Московская область подверглись массированной атаке беспилотников. Один из ударов пришелся на Московский нефтеперерабатывающий завод «Газпромнефть-МНПЗ» в районе Капотни, после чего на предприятии вспыхнул пожар.