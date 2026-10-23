俄罗斯限制了莫斯科航空枢纽所有机场的航班

莫斯科的四座机场均已暂时实施航班限制。乌盧诺沃、多莫杰多沃、谢列梅捷沃和茹科夫斯基机场已暂停接收和发送航班。俄罗斯航空管理局解释称，实施这些限制是为了确保飞行安全。

俄罗斯民航局进一步说明，采取这些措施是为了保障飞行安全。目前，各机场尚无法照常起降航班。

受限制措施影响，航班可能出现延误或取消。各机场恢复正常运营的具体时间尚未公布。

莫斯科市长谢尔盖·索比亚宁补充道，目前防空系统据称正在击落飞往首都方向的无人机。

俄罗斯宣传媒体报道了这一消息。

视频：莫斯科全部四座机场因无人机袭击暂停接收航班。

此前，一场大规模的无人机袭击曾导致莫斯科各机场运营中断。

此外，在罗斯托夫-纳-多努，乌克兰的打击导致一个石油码头被烧毁。

需要指出的是，在俄罗斯，受无人机袭击影响，该石油装卸站已连续燃烧第三天。

10日凌晨，无人机袭击了位于罗斯托夫-纳-多努的俄罗斯炼油厂。经过数次爆炸后，该厂发生大规模火灾。新沙赫廷石油产品厂的石油装卸码头很可能成为袭击目标。

莫斯科及莫斯科州遭受了无人机的大规模袭击。其中一次袭击针对位于卡波特尼亚地区的莫斯科“俄罗斯天然气工业石油-MNPZ”炼油厂，随后该厂发生火灾。

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