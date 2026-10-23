Dania zakończy hodowlę norek do sierpnia 2029 roku — BBC News

W Danii hodowla norek na potrzeby przemysłu futrzarskiego ma zakończyć się do sierpnia 2029 roku. Rząd kraju zrezygnował z planów ubiegania się o wyjątek od ogólnoeuropejskiego zakazu, informuje BBC News.

Okres przejściowy do 2029 roku

Zakaz ma wejść w życie 7 sierpnia 2027 roku, po czym nastąpi dwuletni okres przejściowy na wygaszenie hodowli norek. Duński minister ds. przyrody Christian Rabjerg Madsen oświadczył, że rząd wybrał dobrostan zwierząt. Jak zaznaczył, działalność nie powinna istnieć wyłącznie ze względu na długoletnią tradycję, lecz musi być uzasadniona dla społeczeństwa, gospodarki i zwierząt.

UE wpisała norki na listę gatunków inwazyjnych w 2025 roku, zakazując utrzymywania tych zwierząt. Duński rząd początkowo dążył do uzyskania specjalnego zezwolenia dla lokalnej branży. Jednak rząd koalicyjny wybrany w czerwcu 2026 roku zmienił stanowisko w piątek i postanowił nie kontynuować procedury uzyskania wyjątku.

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Kurczenie się branży hodowli norek

Dania była wcześniej największym na świecie producentem futer z norek, jednak w ostatnich latach branża skurczyła się z powodu zakazów hodowli zwierząt futerkowych w różnych krajach, spadku handlu futrami oraz wybuchu szczepu COVID-19 wśród norek. Posłanka Partii Socjaldemokratycznej Brigitte Vind uznała decyzję o nieubieganiu się o specjalny reżim dla ferm norek za słuszną.

Podczas pandemii duńskie władze nakazały uśmiercenie około 15 milionów norek po wykryciu u zwierząt zmutowanego szczepu COVID-19. Rząd później przyznał, że nie miał podstaw prawnych do takiej decyzji. Obecnie w Danii pozostaje około 15 tysięcy norek. Koszt zamknięcia siedmiu pozostałych ferm norek nie został jeszcze określony: według lokalnych mediów przedstawiciel jednej z partii koalicyjnych zajmujący się dobrostanem zwierząt wcześniej szacował go na około 14 milionów koron duńskich, ale ostateczna kwota może być wyższa.

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