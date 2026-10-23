Дания прекратит разведение норок к августу 2029 года — BBC News

В Дании разведение норок для меховой промышленности должно прекратиться к августу 2029 года. Правительство страны отказалось от планов добиваться исключения из общеевропейского запрета, сообщает BBC News.

Переходный период до 2029 года

Запрет должен вступить в силу 7 августа 2027 года, после чего продлится двухлетний переходный период для сворачивания разведения норок. Министр природы Дании Кристиан Рабьерг Мадсен заявил, что правительство выбрало благополучие животных. По его словам, бизнес не должен существовать лишь благодаря давней традиции, а должен быть оправдан для общества, экономики и животных.

ЕС внес норок в перечень инвазивных видов в 2025 году, запретив содержать этих животных. Датское правительство первоначально стремилось получить специальное разрешение для местной отрасли. Однако коалиционное правительство, избранное в июне 2026 года, в пятницу изменило позицию и решило не продолжать процедуру получения исключения.

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Сокращение норковой отрасли

Дания ранее была крупнейшим в мире производителем меха норки, но в последние годы отрасль сократилась из-за запретов на разведение пушных животных в разных странах, спада торговли мехом и вспышки штамма COVID-19 среди норок. Депутат от Социал-демократической партии Брижитте Винд назвала правильным решение не подавать заявку на специальный режим для норковых ферм.

Во время пандемии датские власти приказали уничтожить около 15 миллионов норок после обнаружения у животных мутировавшего штамма COVID-19. Позднее правительство признало, что не имело юридических оснований для такого решения. Сейчас в Дании остается около 15 тысяч норок. Стоимость закрытия семи оставшихся норковых ферм еще не определили: по данным местных СМИ, представитель одной из коалиционных партий по вопросам благополучия животных ранее оценивал ее примерно в 14 миллионов датских крон, но окончательная сумма может быть выше.

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