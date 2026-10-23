丹麦将在2029年8月前停止养殖水貂——BBC News

丹麦用于毛皮产业的水貂养殖将在2029年8月前停止。该国政府已放弃寻求豁免于全欧洲禁令的计划，BBC News报道。

过渡期至2029年

该禁令将于2027年8月7日生效，随后将有两年的过渡期，以逐步停止水貂养殖。丹麦自然事务部长克里斯蒂安·拉比耶尔·马森表示，政府选择了动物福利。他说，企业不应仅因长期传统而存在，而应当对社会、经济和动物具有合理性。

欧盟于2025年将水貂列入入侵物种清单，禁止饲养这些动物。丹麦政府最初寻求为当地行业获得特别许可。然而，2026年6月当选的联合政府于周五改变了立场，决定不再继续申请豁免的程序。

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水貂产业萎缩

丹麦此前是全球最大的水貂毛皮生产国，但近年来，由于多个国家禁止饲养毛皮动物、毛皮贸易下滑以及水貂中暴发一种COVID-19毒株，该行业已经萎缩。社会民主党议员布丽吉特·温德称，不为水貂养殖场申请特殊制度的决定是正确的。

疫情期间，在动物体内发现变异的COVID-19毒株后，丹麦当局下令扑杀约1500万只水貂。政府后来承认，其作出该决定没有法律依据。目前，丹麦约有1.5万只水貂。关闭剩余7家水貂养殖场的成本尚未确定：据当地媒体报道，联合政府中一名负责动物福利事务的政党代表此前估计约为1400万丹麦克朗，但最终金额可能更高。

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