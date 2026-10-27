英国政府提议开放土地注册处数据——《卫报》

英国政府提议首次向公众免费开放英格兰和威尔士土地注册处中有关土地所有者的大量数据。这项倡议 предусматривает为期八周的公众咨询，活动人士担心大型土地所有者可能试图阻止该计划。

据《卫报》报道，政府认为，开放数据将有助于规划住房建设、基础设施发展和环境保护措施。一名政府代表表示，目前英格兰至少10%的土地归谁所有尚不清楚。

面向社区和政府机构的数据

根据该提议，包括政府部门和地方政府在内的公共机构将能够免费使用注册处信息。这将有助于寻找用于建设住房、学校和医院，发展水利和交通基础设施以及保护环境的地块。

政府还计划建立一个免费公开的数据集，涵盖大型土地持有者信息，并将覆盖英格兰和威尔士的大部分土地。同时，普通房主的数据不会公开。如果调查人员、民间组织和监管机构能够证明存在公共利益，较敏感的信息可向其提供。

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支持者和土地所有者的立场

《谁拥有英格兰？》一书作者盖伊·施拉布索尔呼吁公众参与咨询。他认为，该提议可能会披露英格兰和威尔士大部分土地所有者的信息，但最大的土地所有者仍可能阻碍其实施。

英格兰乡村保护运动首席执行官罗杰·莫特洛克支持这项倡议，称所有权透明化将有助于更有效地利用有限的土地资源，用于住房、基础设施、食品生产和自然恢复。

代表土地所有者和乡村企业的乡村土地与商业协会主席加文·莱恩警告称，披露额外的个人数据可能会给家庭带来欺诈和个人数据滥用的风险。她表示，提高透明度不应以牺牲人们的隐私、安全和保障为代价。

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