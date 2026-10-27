Правительство Великобритании предложило впервые предоставить общественности бесплатный доступ к значительной части данных Земельного реестра о владельцах земли в Англии и Уэльсе. Инициатива предусматривает восьминедельные публичные консультации, а активисты опасаются, что крупные землевладельцы могут попытаться остановить ее.

Как сообщает The Guardian, правительство считает, что открытие данных поможет планировать жилищное строительство, развитие инфраструктуры и природоохранные меры. В настоящее время неизвестно, кому принадлежит как минимум 10% земель в Англии, заявил представитель правительства.

Данные для сообществ и органов власти

Согласно предложению, государственные органы, в том числе министерства и местные власти, смогут бесплатно пользоваться информацией реестра. Это должно облегчить поиск участков для строительства жилья, школ и больниц, развития водной и транспортной инфраструктуры, а также охраны окружающей среды.

Также планируется создать бесплатный общедоступный набор данных о владельцах значительных земельных владений, который охватит большую часть земель Англии и Уэльса. При этом данные об обычных домовладельцах публиковаться не будут. Более чувствительная информация может быть доступна следователям, общественным организациям и регуляторам, если они докажут наличие общественного интереса.

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Позиции сторонников и землевладельцев

Автор книги «Кто владеет Англией?» Гай Шрабсол призвал общественность принять участие в консультациях. По его мнению, предложение может раскрыть информацию о владельцах большей части земли в Англии и Уэльсе, однако крупнейшие землевладельцы все еще могут помешать его реализации.

Генеральный директор Campaign to Protect Rural England Роджер Мортлок поддержал инициативу, заявив, что прозрачность собственности поможет эффективнее использовать ограниченные земельные ресурсы для жилья, инфраструктуры, производства продуктов питания и восстановления природы.

Президент Country Land and Business Association Гэвин Лейн, которая представляет землевладельцев и сельский бизнес, предупредила, что раскрытие дополнительных персональных данных может создать для семей риски мошенничества и злоупотреблений персональными данными. По ее словам, усиление прозрачности не должно происходить за счет конфиденциальности, безопасности и защищенности людей.

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