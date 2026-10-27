Rząd Wielkiej Brytanii zaproponował, aby po raz pierwszy udostępnić społeczeństwu bezpłatny dostęp do znacznej części danych rejestru gruntów dotyczących właścicieli ziemi w Anglii i Walii. Inicjatywa przewiduje ośmiotygodniowe konsultacje publiczne, a aktywiści obawiają się, że wielcy właściciele ziemscy mogą próbować ją zablokować.

Jak informuje The Guardian, rząd uważa, że otwarcie danych pomoże w planowaniu budownictwa mieszkaniowego, rozwoju infrastruktury i działań na rzecz ochrony środowiska. Obecnie nie wiadomo, do kogo należy co najmniej 10% gruntów w Anglii, powiedział przedstawiciel rządu.

Dane dla społeczności i władz

Zgodnie z propozycją organy publiczne, w tym ministerstwa i władze lokalne, będą mogły bezpłatnie korzystać z informacji rejestru. Ma to ułatwić wyszukiwanie działek pod budowę mieszkań, szkół i szpitali, rozwój infrastruktury wodnej i transportowej, a także ochronę środowiska.

Planowane jest również utworzenie bezpłatnego, publicznie dostępnego zbioru danych o właścicielach znacznych posiadłości ziemskich, który obejmie większość gruntów w Anglii i Walii. Jednocześnie dane dotyczące zwykłych właścicieli domów nie będą publikowane. Bardziej wrażliwe informacje mogą być dostępne dla śledczych, organizacji społecznych i regulatorów, jeśli wykażą istnienie interesu publicznego.

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Stanowiska zwolenników i właścicieli ziemskich

Autor książki „Kto jest właścicielem Anglii?” Guy Shrubsole wezwał społeczeństwo do udziału w konsultacjach. Jego zdaniem propozycja może ujawnić informacje o właścicielach przeważającej części ziemi w Anglii i Walii, jednak najwięksi właściciele ziemscy wciąż mogą utrudnić jej realizację.

Dyrektor generalny Campaign to Protect Rural England Roger Mortlock poparł inicjatywę, twierdząc, że przejrzystość własności pomoże skuteczniej wykorzystywać ograniczone zasoby ziemi na potrzeby mieszkań, infrastruktury, produkcji żywności i odtwarzania przyrody.

Prezes Country Land and Business Association Gavin Lane, która reprezentuje właścicieli ziemskich i przedsiębiorstwa wiejskie, ostrzegła, że ujawnienie dodatkowych danych osobowych może stwarzać dla rodzin ryzyko oszustw i nadużyć związanych z danymi osobowymi. Jej zdaniem zwiększenie przejrzystości nie może odbywać się kosztem prywatności, bezpieczeństwa i ochrony ludzi.

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