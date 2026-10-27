塞浦路斯总统尼科斯·赫里斯托祖利季斯和塞浦路斯土耳其人领导人图凡·埃尔许尔曼将于周二在塞浦路斯会面，此前联合国秘书长个人特使玛丽亚·安赫拉·奥尔金将访问当地。会面定于11:00在联合国斡旋特派团办公室举行，Cyprus Mail报道。

技术委员会参与

作为会面的一部分，赫里斯托祖利季斯和埃尔许尔曼还将共同与青年事务和文化遗产技术委员会成员，以及公民社会咨询机构代表交流。

会谈前，赫里斯托祖利季斯与联合国秘书长特别代表兼联合国驻塞浦路斯维和部队负责人哈西姆·迪亚涅举行了会晤。交谈期间，总统重申政府对塞浦路斯土耳其人违反或试图违反缓冲区现状的担忧，并强调必须停止此类事件。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

联合国特使访问

赫里斯托祖利季斯将于周五与奥尔金单独会面。塞浦路斯总统、埃尔许尔曼和联合国特使的联合会面也已安排。

此前，塞浦路斯政府呼吁详细讨论如何使其关于瓦罗沙的提议获得塞浦路斯土耳其人的接受，而不是着重于拒绝该提议的理由。政府发言人康斯坦蒂诺斯·莱廷比奥蒂斯表示，该提议可为两个社群带来即时且切实的益处。赫里斯托祖利季斯还表示，关于瓦罗沙的倡议仍然有效，并且不同于2005年的提议。

关注我们在