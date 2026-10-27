Prezydent Cypru Nikos Christodoulides i przywódca Turków cypryjskich Tufan Erhürman spotkają się we wtorek na Cyprze przed wizytą osobistej wysłanniczki sekretarza generalnego ONZ Maríi Ángeli Holguín. Spotkanie zaplanowano na godz. 11:00 w biurach Misji Dobrych Usług ONZ, informuje Cyprus Mail.

Udział komitetów technicznych

W ramach spotkania Christodoulides i Erhürman wspólnie porozmawiają również z członkami komitetów technicznych ds. młodzieży i dziedzictwa kulturowego, a także z przedstawicielami organu doradczego społeczeństwa obywatelskiego.

Rozmowy poprzedziło spotkanie Christodoulidesa ze specjalnym przedstawicielem sekretarza generalnego ONZ i szefem sił pokojowych ONZ na Cyprze, Khassimem Diagne. Podczas rozmowy prezydent ponownie wyraził zaniepokojenie rządu naruszeniami lub próbami naruszenia status quo w strefie buforowej przez Turków cypryjskich oraz podkreślił potrzebę zakończenia takich incydentów.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Wizyta wysłanniczki ONZ

Christodoulides ma osobno spotkać się z Holguín w piątek. Zaplanowano już także wspólne spotkanie prezydenta Cypru, Erhürmana i wysłanniczki ONZ.

Wcześniej rząd Cypru wezwał do szczegółowego omówienia sposobu, w jaki jego propozycja dotycząca Waroszy mogłaby stać się akceptowalna dla Turków cypryjskich, zamiast skupiać się na przesłankach jej odrzucenia. Rzecznik rządu Konstantinos Letymbiotis oświadczył, że propozycja może przynieść natychmiastowe i wymierne korzyści obu społecznościom. Christodoulides zaznaczył również, że inicjatywa dotycząca Waroszy pozostaje aktualna i różni się od propozycji z 2005 roku.

Czytaj nas na