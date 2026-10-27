Президент Кипра Никос Христодулидис и лидер киприотов-турок Туфан Эрхюрман во вторник проведут встречу на Кипре в преддверии визита личной посланницы генерального секретаря ООН Марии Анхелы Ольгин. Встреча запланирована на 11:00 в офисах Миссии добрых услуг ООН, сообщает Cyprus Mail.

Участие технических комитетов

В рамках встречи Христодулидис и Эрхюрман также совместно пообщаются с членами технических комитетов по делам молодежи и культурного наследия, а также с представителями консультативного органа гражданского общества.

Переговорам предшествовала встреча Христодулидиса со специальным представителем генсека ООН и главой миротворческих сил ООН на Кипре Хассимом Дианье. Во время разговора президент вновь выразил обеспокоенность правительства в связи с нарушениями или попытками нарушения статус-кво в буферной зоне со стороны киприотов-турок и подчеркнул необходимость прекратить такие инциденты.

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Визит посланницы ООН

Христодулидис должен отдельно встретиться с Ольгин в пятницу. Также уже запланирована совместная встреча президента Кипра, Эрхюрмана и посланницы ООН.

Ранее правительство Кипра призвало подробно обсудить, как сделать его предложение по Вароше приемлемым для киприотов-турок, а не сосредотачиваться на основаниях для его отклонения. Представитель правительства Константинос Летимбиотис заявил, что это предложение может обеспечить немедленные и ощутимые выгоды для обеих общин. Христодулидис также отмечал, что инициатива по Вароше остается в силе и отличается от предложения 2005 года.

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