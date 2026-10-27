在美国，参议员克里斯·范霍伦在参议院发言时，再次呼吁追究自2022年以来9名美国公民在被占领的约旦河西岸死亡事件中相关责任人的责任。据阿纳多卢通讯社报道。

该参议员表示，这些美国公民因以色列定居者或以色列安全部队的行动而死亡。他列出了他们的名字：奥马尔·阿萨德、希琳·阿布·阿克莱、陶菲克·阿卜杜勒·贾巴尔、穆罕默德·赫杜尔、艾谢努尔·埃兹吉·埃伊吉、阿米尔·拉比、赛义夫·穆萨莱特、哈米斯·阿亚德和纳斯拉拉·阿布·西亚姆。

个别案件的情况

范霍伦表示，2022年1月，以色列军方人员在一个检查站拦下了78岁的奥马尔·阿萨德，将他从车中拉出，捆绑双手、堵住嘴、蒙住眼睛，并让他躺在地上。根据他的说法，阿萨德死于压力引发的心脏病发作。

该参议员表示，半岛电视台记者希琳·阿布·阿克莱于2022年5月在杰宁一处难民营附近被以色列安全部队开枪击中头部身亡。他强调，她身穿一件鲜蓝色背心，清楚表明她是一名记者。

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范霍伦还表示，艾谢努尔·埃兹吉·埃伊吉于2024年9月被一名以色列士兵从约200米外开枪射杀。根据他的说法，阿米尔·拉比被两种不同类型的武器击中11次。

参议院投票

这名参议员提及美国驻以色列大使迈克·赫卡比，后者称赛义夫·穆萨莱特遇害是犯罪和恐怖主义行为，并表示必须追究责任。范霍伦指出，在提及每一起案件后，他都重复说：没有人被追究责任。

上个月，参议院以47票对51票否决了范霍伦推动的一项决议。该决议规定，美国国务卿须在30天内提交一份关于以色列人权实践的报告，其中包括自2022年1月以来美国公民的死亡情况以及对这些案件调查的进展。

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