В США сенатор Крис Ван Холлен во время выступления в Сенате вновь призвал привлечь виновных к ответственности за гибель девяти американских граждан на оккупированном Западном берегу реки Иордан с 2022 года. Об этом сообщает Anadolu Agency.

По словам сенатора, эти граждане США погибли в результате действий израильских поселенцев или израильских сил безопасности. Он назвал их имена: Омар Асад, Ширин Абу Акле, Тауфик Абдель Джаббар, Мохаммад Хдур, Айсенур Эзги Эйги, Амер Раби, Саиф Мусаллет, Хамис Айяд и Насралла Абу Сиям.

Обстоятельства отдельных случаев

Ван Холлен заявил, что в январе 2022 года израильские военные остановили 78-летнего Омара Асада на контрольно-пропускном пункте, вытащили его из автомобиля, связали ему руки, заткнули рот, завязали глаза и оставили лежать на земле. По его словам, Асад умер от сердечного приступа, вызванного стрессом.

По словам сенатора, журналистка Al Jazeera Ширин Абу Акле в мае 2022 года была убита выстрелом в голову израильскими силами безопасности возле лагеря беженцев в Дженине. Он подчеркнул, что на ней был ярко-синий жилет, четко обозначавший ее как журналистку.

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Также Ван Холлен заявил, что Айсенур Эзги Эйги в сентябре 2024 года была застрелена израильским военным с расстояния около 200 метров. По его словам, в Амер Раби попали 11 раз из двух разных видов оружия.

Голосование в Сенате

Сенатор сослался на посла США в Израиле Майка Хакаби, который назвал убийство Саифа Мусаллета преступным и террористическим актом и заявил о необходимости ответственности. Ван Холлен отметил, что после упоминания каждого случая повторял: никто не был привлечен к ответственности.

В прошлом месяце Сенат 47 голосами против 51 заблокировал резолюцию, которую продвигал Ван Холлен. Она предусматривала, что госсекретарь США в течение 30 дней представит отчет о практике Израиля в области прав человека, в том числе о гибели американских граждан с января 2022 года и состоянии расследований этих случаев.

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