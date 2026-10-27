W USA senator Chris Van Hollen podczas wystąpienia w Senacie ponownie wezwał do pociągnięcia winnych do odpowiedzialności za śmierć dziewięciu obywateli USA na okupowanym Zachodnim Brzegu Jordanu od 2022 roku. Poinformowała o tym agencja Anadolu Agency.

Według senatora obywatele USA zginęli w wyniku działań izraelskich osadników lub izraelskich sił bezpieczeństwa. Wymienił ich nazwiska: Omar Assad, Shireen Abu Akleh, Tawfiq Abdel Jabbar, Mohammad Khdour, Aysenur Ezgi Eygi, Amer Rabi, Saif Musallet, Khamis Ayyad i Nasrallah Abu Siam.

Okoliczności poszczególnych przypadków

Van Hollen oświadczył, że w styczniu 2022 roku izraelscy żołnierze zatrzymali 78-letniego Omara Assada na punkcie kontrolnym, wyciągnęli go z samochodu, związali mu ręce, zakneblowali go, zawiązali mu oczy i zostawili leżącego na ziemi. Według niego Assad zmarł na zawał serca wywołany stresem.

Według senatora dziennikarka Al Jazeery Shireen Abu Akleh została w maju 2022 roku zabita strzałem w głowę przez izraelskie siły bezpieczeństwa w pobliżu obozu dla uchodźców w Dżeninie. Podkreślił, że miała na sobie jaskrawoniebieską kamizelkę, która wyraźnie identyfikowała ją jako dziennikarkę.

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Van Hollen oświadczył również, że Aysenur Ezgi Eygi została we wrześniu 2024 roku zastrzelona przez izraelskiego żołnierza z odległości około 200 metrów. Według niego Amer Rabi został trafiony 11 razy z dwóch różnych rodzajów broni.

Głosowanie w Senacie

Senator powołał się na ambasadora USA w Izraelu Mike'a Huckabee, który nazwał zabójstwo Saifa Musalleta aktem przestępczym i terrorystycznym oraz stwierdził, że konieczne jest pociągnięcie do odpowiedzialności. Van Hollen zaznaczył, że po wspomnieniu każdego przypadku powtarzał: nikt nie został pociągnięty do odpowiedzialności.

W ubiegłym miesiącu Senat stosunkiem głosów 47 do 51 zablokował rezolucję promowaną przez Van Hollena. Przewidywała ona, że sekretarz stanu USA w ciągu 30 dni przedstawi raport o izraelskich praktykach w dziedzinie praw człowieka, w tym o śmierci obywateli USA od stycznia 2022 roku oraz o stanie dochodzeń w tych sprawach.

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