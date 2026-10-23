Данія припинить розведення норок до серпня 2029 року — BBC News

У Данії розведення норок для хутрової промисловості має припинитися до серпня 2029 року. Уряд країни відмовився від планів домагатися винятку із загальноєвропейської заборони, повідомляє BBC News.

Перехідний період до 2029 року

Заборона має набути чинності 7 серпня 2027 року, після чого триватиме дворічний перехідний період для згортання норкового розведення. Міністр природи Данії Крістіан Раб'єрг Мадсен заявив, що уряд обрав добробут тварин. За його словами, бізнес не має існувати лише через давню традицію, а повинен бути виправданим для суспільства, економіки та тварин.

ЄС вніс норок до переліку інвазивних видів у 2025 році, заборонивши утримувати цих тварин. Данський уряд спочатку прагнув отримати спеціальний дозвіл для місцевої галузі. Однак коаліційний уряд, обраний у червні 2026 року, в п'ятницю змінив позицію та вирішив не продовжувати процедуру отримання винятку.

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Скорочення норкової галузі

Данія раніше була найбільшим у світі виробником хутра норки, але в останні роки галузь скоротилася через заборони на розведення хутрових тварин у різних країнах, спад торгівлі хутром і спалах штаму COVID-19 серед норок. Депутатка від Соціал-демократичної партії Бріжитте Вінд назвала рішення не подавати заявку на спеціальний режим для норкових ферм правильним.

Під час пандемії данська влада наказала знищити близько 15 мільйонів норок після виявлення мутованого штаму COVID-19 у тварин. Згодом уряд визнав, що не мав юридичних підстав для такого рішення. Нині в Данії залишаються приблизно 15 тисяч норок. Вартість закриття семи норкових ферм, що залишилися, ще не визначили: за даними місцевих медіа, представник однієї з партій коаліції з питань добробуту тварин раніше оцінював її приблизно у 14 мільйонів данських крон, але остаточна сума може бути вищою.

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