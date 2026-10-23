В России абонентов независимых интернет-провайдеров планируют передать государственным компаниям

Российские власти планируют ввести механизм временного управления сетями провайдеров, прекративших работу или лишившихся лицензии. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на проект поправок к закону «О связи», подготовленный Министерством цифрового развития РФ.

Согласно документу, операторы с генеральными и универсальными лицензиями на услуги связи смогут получать во временное управление сети закрытых компаний, их нумерацию, радиочастоты, а также права и обязанности по договорам с абонентами.

Кроме того, таким операторам в первую очередь будут предлагать выкупить инфраструктуру компаний, прекративших деятельность.

Определять оператора, который будет временно управлять активами, должна межведомственная комиссия. В то же время в материалах к законопроекту не уточняется, какие именно ведомства войдут в ее состав.

В Минцифры РФ заявили, что предложенный механизм призван обеспечить бесперебойное предоставление услуг связи и защитить абонентов.

Как отмечают «Известия», ранее государственные компании «Ростелеком» и «ТрансТелеКом» предлагали небольшим региональным провайдерам передать им абонентов и инфраструктуру. Это происходило на фоне подготовки к усилению государственного контроля над рынком связи.

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