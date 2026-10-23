В Эстонии исполняющий обязанности канцлера юстиции Олари Коппель заявил, что Таллиннский технический университет TalTech не может отказывать гражданам России и Беларуси в приеме только потому, что их законное право на пребывание в стране может закончиться до завершения обучения. Об этом сообщает ERR News.

Офис канцлера юстиции рассмотрел жалобу гражданина России, которому TalTech отказал из-за отсутствия действующего вида на жительство. Правила приема университета предусматривают, что граждане России и Беларуси должны иметь законные основания для пребывания в Эстонии в течение всего стандартного срока образовательной программы.

Позиция канцлера юстиции

Заместитель канцлера юстиции и советник Олари Коппель, исполняющий обязанности канцлера, считает это правило нарушением конституционного принципа равного обращения. По его словам, ограничение дискриминирует поступающих по гражданству.

Коппель отметил, что заявитель живет в Эстонии четыре года, окончил эстонскую среднюю школу и сдал экзамен по эстонскому языку на уровень B2. Полиция и пограничная служба Эстонии отказала ему во временном виде на жительство и обязала покинуть страну. Заявитель обжаловал эти решения в административном суде, а срок его выезда из Эстонии продлили.

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Аргументы университета

TalTech не пригласил заявителя на вступительное собеседование из-за отсутствия законных оснований для пребывания в стране. В университете объясняют ограничение риском того, что студент может не завершить обучение, если утратит право оставаться в Эстонии.

В то же время Коппель подчеркнул, что студенты любого гражданства могут прервать обучение по различным причинам. Он также отметил, что граждане других государств могут подавать документы в TalTech, даже если их визы или виды на жительство не покрывают весь срок программы.

Эстонские санкции ограничивают для россиян и белорусов получение виз, а также временных видов на жительство для работы, учебы или ведения бизнеса. Однако, согласно позиции Коппеля, санкции не запрещают гражданам этих двух стран учиться в эстонских университетах, поэтому TalTech не имеет законных оснований устанавливать собственные ограничения при приеме. Ректор TalTech Тийт Ланд заявил, что университет пересмотрит требования к приему, если суд примет решение в пользу заявителя.

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