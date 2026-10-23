爱沙尼亚代理司法监察专员奥拉里·科佩尔表示，塔林理工大学TalTech不能仅因俄罗斯和白俄罗斯公民在完成学业前可能失去在该国合法停留的权利，就拒绝他们入学。据ERR News报道。

司法监察专员办公室审议了一名俄罗斯公民的投诉，TalTech因其没有有效居留许可而拒绝了他。该大学的招生规定要求，俄罗斯和白俄罗斯公民必须在整个标准学习项目期间都具备在爱沙尼亚合法停留的依据。

司法监察专员的立场

担任代理监察专员的副司法监察专员兼顾问奥拉里·科佩尔认为，这项规定违反了宪法中的平等对待原则。他表示，该限制基于国籍歧视申请人。

科佩尔指出，申请人已在爱沙尼亚生活四年，从爱沙尼亚中学毕业，并通过了B2级别的爱沙尼亚语考试。爱沙尼亚警察和边防局拒绝向他发放临时居留许可，并要求他离开该国。申请人向行政法院对这些决定提出上诉，其离开爱沙尼亚的期限被延长。

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大学的论点

TalTech因申请人缺乏在该国合法停留的依据，未邀请其参加入学面试。该大学解释称，这一限制是因为学生若失去留在爱沙尼亚的权利，可能无法完成学业。

同时，科佩尔强调，任何国籍的学生都可能因各种原因中断学业。他还指出，其他国家的公民即使其签证或居留许可未覆盖整个项目期限，也可以申请TalTech。

爱沙尼亚的制裁限制俄罗斯人和白俄罗斯人获得签证，以及以工作、学习或经商为目的的临时居留许可。然而，按照科佩尔的立场，制裁并未禁止这两个国家的公民在爱沙尼亚大学学习，因此TalTech没有法律依据自行设置招生限制。TalTech校长蒂特·兰德表示，如果法院作出有利于申请人的裁决，该大学将审查招生要求。

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