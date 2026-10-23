W Estonii pełniący obowiązki kanclerza sprawiedliwości Olari Koppel oświadczył, że Talliński Uniwersytet Techniczny TalTech nie może odmówić obywatelom Rosji i Białorusi przyjęcia na studia wyłącznie dlatego, że ich legalne prawo pobytu w kraju może wygasnąć przed ukończeniem nauki. Poinformował o tym ERR News.

Biuro kanclerza sprawiedliwości rozpatrzyło skargę obywatela Rosji, któremu TalTech odmówił z powodu braku ważnego zezwolenia na pobyt. Zasady rekrutacji uczelni przewidują, że obywatele Rosji i Białorusi muszą mieć podstawy prawne do pobytu w Estonii przez cały standardowy okres programu studiów.

Stanowisko kanclerza sprawiedliwości

Zastępca kanclerza sprawiedliwości i doradca Olari Koppel, który pełni obowiązki kanclerza, uważa tę zasadę za naruszenie konstytucyjnej zasady równego traktowania. Jego zdaniem ograniczenie dyskryminuje kandydatów ze względu na obywatelstwo.

Koppel zaznaczył, że skarżący mieszka w Estonii od czterech lat, ukończył estońską szkołę średnią i zdał egzamin z języka estońskiego na poziomie B2. Estońska Policja i Straż Graniczna odmówiła mu wydania tymczasowego zezwolenia na pobyt i zobowiązała go do opuszczenia kraju. Skarżący zaskarżył te decyzje do sądu administracyjnego, a termin jego wyjazdu z Estonii został przedłużony.

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Argumenty uczelni

TalTech nie zaprosił skarżącego na rozmowę rekrutacyjną z powodu braku podstaw prawnych do pobytu w kraju. Uczelnia wyjaśnia ograniczenie ryzykiem, że student może nie ukończyć nauki, jeśli straci prawo do pozostania w Estonii.

Jednocześnie Koppel podkreślił, że studenci każdego obywatelstwa mogą przerwać naukę z różnych powodów. Zaznaczył również, że obywatele innych państw mogą ubiegać się o przyjęcie na TalTech, nawet jeśli ich wizy lub zezwolenia na pobyt nie obejmują całego okresu programu.

Estońskie sankcje ograniczają Rosjanom i Białorusinom możliwość uzyskania wiz, a także tymczasowych zezwoleń na pobyt w celu pracy, nauki lub prowadzenia działalności gospodarczej. Jednak zgodnie ze stanowiskiem Koppela sankcje nie zakazują obywatelom tych dwóch krajów studiowania na estońskich uniwersytetach, dlatego TalTech nie ma podstaw prawnych do wprowadzania własnych ograniczeń rekrutacyjnych. Rektor TalTech Tiit Land oświadczył, że uczelnia przeanalizuje wymagania rekrutacyjne, jeśli sąd wyda decyzję na korzyść skarżącego.

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