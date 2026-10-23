Во Франции Национальное собрание в первом чтении отклонило правительственный проект бюджета социального страхования на 2027 год. По данным Anadolu Agency, законопроект передали в Сенат.

Голосование в Национальном собрании

Депутаты 115 голосами против одного не поддержали доходную часть документа, предварительно исключив большинство ключевых мер, сообщает BFMTV. Из-за этого весь законопроект отклонили без рассмотрения его расходной части.

Против текста голосовали депутаты левых сил, ультраправая партия «Национальное объединение» и ее союзники, а также большинство представителей консервативной партии «Республиканцы». Большинство депутатов, поддерживающих правительство, воздержались, тогда как один представитель центристской партии MoDem проголосовал за.

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Рассмотрение в Сенате и параметры плана

Сенат должен начать рассмотрение первоначальной правительственной версии документа 9 ноября. Ранее в этом месяце проект также отклонил Комитет Национального собрания по социальным вопросам.

По данным Le Monde, правительственный план предусматривает значительную экономию, чтобы сократить дефицит системы социального страхования с 21,8 млрд евро в 2026 году до 12,7 млрд евро в 2027 году. Значительную часть этой экономии, по информации издания, должны были обеспечить пенсионеры.

Счетная палата Франции в отчете, опубликованном на этой неделе, призвала правительство и парламент сбалансировать бюджет социального страхования к 2030 году и подчеркнула необходимость корректирующих мер уже в следующем году. Голосование состоялось на фоне массовых протестов из-за условий в школах и стоимости жизни, а доходность 10-летних государственных облигаций Франции на этой неделе превысила 5% впервые с 2002 года.

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